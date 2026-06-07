Игрок сборной Португалии может быть дисквалифицирован с ЧМ-2026 из-за драки

Полузащитник сборной Португалии Рафаэль Леау может пропустить несколько матчей чемпионата мира — 2026 из-за дисквалификации. Об этом сообщает издание Goal.

В ночь на 7 июня футболист был удален в товарищеской игре против Чили (2:1) из-за того, что в конце первого тайма устроил драку с чилийцем Иваном Романом. В обычных ситуациях красная карточка влечет за собой дисквалификацию только в следующих товарищеских матчах, однако при карточке за агрессивное поведение наказание может распространиться на официальные игры — в этом случае это матчи группового этапа мирового первенства.

На групповом этапе португальцы сыграют со сборными Колумбии, Узбекистана и ДР Конго.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее в России назвали сборную, на которую надо обратить внимание на ЧМ-2026.