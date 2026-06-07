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«Судьи не очень любят»: сына Плющенко предупредили из-за перехода в сборную Азербайджана

Фигуристка Погорилая высказала опасения насчет судей в ситуации с сыном Плющенко
Александр Вильф/РИА Новости

Бывшая фигуристка Анна Погорилая заявила, что негативно относится к критике Александра Плющенко — сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко — из-за его перехода в сборную Азербайджана. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Посмотрим, что из этого выйдет. У спортсмена только открывается юниорская карьера, интересно будет посмотреть, как поведут себя судьи. Очень часто бывших российских фигуристов, выступающих за другие страны, судьи не очень любят, не так хорошо оценивают, как спортсменов, которые изначально были в этой сборной», — отметила она.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет.

Александр практически не участвовал в официальных турнирах. 25 января 2025 года сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один. Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы. В конце февраля 2025 года он на турнире Мемориале С. А. Жука — первенстве России среди детей стал 18-м.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не верит в возвращение российских фигуристов.

 
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