В ФФККР заявили о надеждах на допуск российских фигуристов

Заместитель генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Гурген Варданян заявил о надежде на допуск российских фигуристов по итогам заседания Международного союза конькобежцев (ISU) в июне. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Естественно, в первую очередь, за допуски [бьемся]. И чтобы наши представители были в технических комитетах тоже, это очень важно. Будут ли допуски, не могу сказать. Мы надеемся, что так будет, потому что уже пора. Мы должны там быть», — заявил он.

Российские фигуристы не выступают на международных стартах с 2022 года. Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

В итоге Петросян и Гуменник выступили на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, оба заняли шестые места.

Ранее был опубликован основной состав сборной России по фигурному катанию.