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Российская теннисистка, вышедшая в финал «Ролан Гаррос», получит гражданство Чехии

Российская финалистка юниорского «Ролан Гаррос» Октябрева получит паспорт Чехии
Roberto Bettacchi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Алиса Октябрева летом 2026 года получит гражданство Чехии. Об этом сообщил в комментарии Tenisovy Svet Мирослав Малый, директор клуба «Спарта», который представляет Октябрева.

«Алиса проживает в Чехии с двух лет, она посещает наш клуб с детства, начала заниматься в теннисной школе в четыре года, где училась теннису и постепенно развивалась до нынешнего уровня. Поэтому мы всячески поддерживали ее и помогали ей в получении чешского гражданства, что было логичным шагом в ее жизни», — указал он.

Октябрева стала финалисткой юниорского Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). В финальном поединке теннисистка сыграет китаянкой Сунь Синьжань 6 июня, ориентировочное время начала матча — 13:30 по московскому времени.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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