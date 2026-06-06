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В НХЛ высказались о шансах российских хоккеистов на участие в Кубке мира

В НХЛ не стали делать прогнозы на участие российских хоккеистов в Кубке мира
Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что пока не готов оценивать шансы российских хоккеистов на участие в Кубке мира — 2028. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«До Кубка мира еще далеко. Пока не готов делать прогнозы», — заявил он.

Кубок мира — международный турнир сборных по хоккею с шайбой.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

28 мая стало известно, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал новый формат Матча звезд НХЛ с участием россиян.

 
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