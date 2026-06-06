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CAS отклонил апелляцию бывшего гендиректора «Сочи» о дисквалификации из-за допинга

CAS отклонил апелляцию экс-хоккеиста и гендиректора «Сочи» Григоренко
HC Salavat Yulayev/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию бывшего хоккеиста сборной России и экс-генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги «Сочи» Игоря Григоренко на решение Международной федерации хоккея о дисквалификации на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение суда.

При этом CAS частично удовлетворил апелляцию в части начала срока дисквалификации. Изначально ее срок отсчитывался с 12 августа 2025 года, решением суда начало дисквалификации было изменено на 7 марта 2025 года, сохранив четырехлетнее отстранение.

Об отстранении Григоренко стало известно 22 августа 2025 года. Дисквалификация, которая началась 12 августа 2025 года, продлится четыре года.

В марте 2025 года Григоренко получил уведомление от Российского антидопингового агентства о допинге, найденном у него в пробе десятилетней давности в базе LIMS. LIMS — Laboratory Information Management System, программное обеспечение, предназначенное для управления лабораторными потоками работ и документов. Оно оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных. В этой системе фиксировались действия, связанные с результатами проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В Континентальной хоккейной лиге Григоренко сыграл 526 матчей и набрал 320 (168+152) очков. Вместе с «Салаватом Юлаевым» он выиграл Кубок Гагарина в 2011 году, также хоккеист выступал за магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

Ранее экс-игрок ЦСКА был дисквалифицирован на два года из-за мельдония.

 
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