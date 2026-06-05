Экс-игрок ЦСКА дисквалифицирован на два года из-за мельдония

Экс-хоккеист ЦСКА Седов получил дисквалификацию на два года за допинг

Бывший хоккеист московского ЦСКА Никита Седов сообщил о получении двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом рассказал сам футболист на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вместе с моей юридической командой была проделана огромная работа. В результате суд установил, что запрещенное вещество попало в мой организм непреднамеренно и что умысла с моей стороны не было. Для меня это имеет принципиальное значение», — указал он.

В апреле 2025 года стало известно, что Седов сдал положительный тест на мельдоний. В сезоне-2024/25 Седов набрал 17 (1+16) очков в 56 матчах ЦСКА в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Также он один раз вышел на лед в плей-офф.

13 августа ЦСКА в своем сообщил о расторжении трудового соглашения с защитником. Контракт расторгнут по инициативе игрока.

Седову 25 лет. В своей карьере в КХЛ он также выступал за «Сочи», петербургский СКА, московский «Спартак» и череповецкую «Северсталь». Всего он сыграл 223 матча с учетом плей-офф.

Ранее российского гимнаста дисквалифицировали на три года за допинг.