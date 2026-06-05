18-летний игрок «Манчестер Юнайтед» дебютировал за сборную России

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов дебютировал за сборную России в товарищеском матче с Буркина-Фасо.

18-летний игрок появился на 60-й минуте игры вместе с еще одним дебютантом — футболистом ЦСКА Кириллом Даниловым.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, российские футболисты ведут со счетом 2:0.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в Сербии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу.