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Валиеву и Трусову не включили в основной состав сборной России

В ЦСП подтверди, что Трусова и Валиева не включены в состав сборной России
Александр Вильф/РИА Новости

Федерация фигурного катания на коньках России не включила Камилу Валиеву и Александру Игнатову (Трусову) в состав сборных команд России. Об этом сообщил директор центра спортивной подготовки Роман Гришин в комментарии «Матч ТВ».

«В силу того, что девушки [Валиева и Игнатова] уже как минимум два года нигде не выступали и, как следствие, не показывали спортивных результатов, федерация не включила их в списки кандидатов на включение в сборные команды России», — указал он.

Обе спортсменки возобновили карьеру после перерыва.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее были названы имена главных фигуристов России.

 
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