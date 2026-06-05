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Определился первый финалист «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос»
Ng Han Guan/AP

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»).

В полуфинале его соперником был представитель Чехии Якуб Меншик. Встреча, которая длилась 3 часа 1 минуту, завершилась в четырех сетах с результатом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

В финале он сыграет с победителем итальянского противостояния между Маттео Арнальди и Флавио Коболли.

Зверев — олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде; финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США — 2020, Открытый чемпионат Франции — 2024, Открытый чемпионат Австралии — 2025); двукратный победитель Итогового турнира ATP (2018 и 2021) в одиночном разряде; победитель 27 турниров ATP (из них 24 в одиночном разряде).

Меншик — победитель двух турниров ATP в одиночном разряде, финалист одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2022); бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.

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