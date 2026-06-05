Ветеран ЦСКА: Акинфеев заслужил еще год контракта

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» поддержал решение Игоря Акинфеева продлить контракт с клубом до лета 2027 года.

«В вопросе продления контракта решение принимали Акинфеев и руководство ЦСКА, Если он чувствует, что готов играть, колени его не беспокоят, то он подошел к руководителям команды и сказал, что готов продолжать. Руководители не стали ничего мудрить. Акинфеев верой и правдой служит ЦСКА. Он заслужил еще год контракта», — сказал Масалитин.

8 апреля Акинфеев отметил день рождения, ему исполнилось 40 лет, 35 из которых он провел в системе московского клуба. Вместе с ЦСКА вратарь шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфееву предрекли руководящую должность в ЦСКА.