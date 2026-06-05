Ларионов заявил, что Овечкин продолжит карьеру в «Вашингтоне»

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов сообщил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжит карьеру в клубе. Его слова передает РИА Новости.

«По моей информации, Овечкин планирует еще поиграть в «Вашингтоне». Я только рад за него, рад его достижениям и долголетию. Будет двигаться дальше и ставить новые рекорды», — сказал Ларионов.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом. Более подробной информации об этом нет. Сообщалось, что он может продолжить карьеру в московском «Динамо», в котором играл с 2001 по 2005 год, но существует вероятность переподписания контракта с «Вашингтоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

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