Обыгравшей Шнайдер 114-й ракетке мира не хватило денег на оплату отеля

Финалистке «Ролан Гаррос» Хвалиньской не хватало денег на отель в Париже

Вышедшая в финал «Ролан Гаррос» теннисистка Майя Хвалиньска на пресс-конференции рассказала, что ей не хватало денег, чтобы оплатить проживание в отеле на вторую неделю турнира.

«Мне правда было сложно оплатить отель. Потом одна польская компания помогла с этим, и это, конечно, здорово. Для меня это определенно большой сюрприз. Я такого не ожидала, так что да, я безумно рада», — сказала Хвалиньска.

По словам спортсменки, она не рассчитывала пройти так далеко в чемпионате. «Ролан Гаррос» выплачивает призовые только по окончании соревнований, а собственных накоплений у нее оставалось немного.

4 июня Хвалиньска одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер. Встреча, которая продолжалась более двух часов, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.

В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска встретится с первой ракеткой России Миррой Андреевой, которая в своем полуфинале обыграла украинку Марту Костюк.

Ранее стало известно, сколько заработала Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос».