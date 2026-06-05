Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Обыгравшей Шнайдер 114-й ракетке мира не хватило денег на оплату отеля

Финалистке «Ролан Гаррос» Хвалиньской не хватало денег на отель в Париже
Chryslene Caillaud/Psnewz/Global Look Press

Вышедшая в финал «Ролан Гаррос» теннисистка Майя Хвалиньска на пресс-конференции рассказала, что ей не хватало денег, чтобы оплатить проживание в отеле на вторую неделю турнира.

«Мне правда было сложно оплатить отель. Потом одна польская компания помогла с этим, и это, конечно, здорово. Для меня это определенно большой сюрприз. Я такого не ожидала, так что да, я безумно рада», — сказала Хвалиньска.

По словам спортсменки, она не рассчитывала пройти так далеко в чемпионате. «Ролан Гаррос» выплачивает призовые только по окончании соревнований, а собственных накоплений у нее оставалось немного.

4 июня Хвалиньска одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер. Встреча, которая продолжалась более двух часов, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.

В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска встретится с первой ракеткой России Миррой Андреевой, которая в своем полуфинале обыграла украинку Марту Костюк.

Ранее стало известно, сколько заработала Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос».

 
Теперь вы знаете
Тарелка с надписью Russia в кукурузном поле. Что скрывается в рассекреченных архивах ФБР и Пентагона про НЛО
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!