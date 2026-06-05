Стало известно, сколько заработала Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос»

Теннисистка Шнайдер заработала около 66 млн рублей по итогам «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер заработала 769 тысяч евро (примерно 66 миллионов рублей) по итогам Открытого чемпионата Франции 2026 года («Ролан Гаррос»).

В эту сумму вошли призовые за одиночный турнир и 19 тысяч евро за участие в парной сетке, где Шнайдер в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес завершила борьбу в первом круге.

Встреча, которая продолжалась более двух часов, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.

В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньская встретится с первой ракеткой России Миррой Андреевой, которая в своем полуфинале обыграла украинку Марту Костюк.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Ранее Шнайдер рассказала, какие чувства испытывает после поражение от Хвалиньской.