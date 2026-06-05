Стало известно, сколько заработала Шнайдер по итогам «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер заработала 769 тысяч евро (примерно 66 миллионов рублей) по итогам Открытого чемпионата Франции 2026 года («Ролан Гаррос»).
В эту сумму вошли призовые за одиночный турнир и 19 тысяч евро за участие в парной сетке, где Шнайдер в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес завершила борьбу в первом круге.
Встреча, которая продолжалась более двух часов, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6. «Газета» вела онлайн-трансляцию матча.
В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньская встретится с первой ракеткой России Миррой Андреевой, которая в своем полуфинале обыграла украинку Марту Костюк.
Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).
Ранее Шнайдер рассказала, какие чувства испытывает после поражение от Хвалиньской.