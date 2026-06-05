В Сербии заявили о желании провести матч со сборной России по футболу

В Сербии заявили, что хотели бы провести матч со сборной России по футболу

Президент Олимпийского комитета Сербии Деян Томашевич во время Петербургского международного экономического форума заявил, что его страна открыта для проведения товарищеского футбольного матча со сборной России, передает РИА Новости.

«Мы очень открыты к этому. Мы рады, когда вы приезжаете в Сербию и когда вы приглашаете нас в Россию. Вы всегда желанны в Белграде и в Сербии, в любом месте», — сказал Томашевич.

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее в сборной России назвали матч с Египтом хорошей проверкой для команды.