Гашек раскритиковал новый формат Матча звезд НХЛ с участием россиян

Бывший чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек резко высказался о новом формате Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором примут участие российские спортсмены, передает iSport.

«НХЛ из-за своей позиции, позволяющей российским гражданам, не осудившим действия России, публично выступать на соревнованиях, стала огромной рекламой боевых действий. Создание команды, где российские граждане найдут себе место, — это дальнейшая эскалация поддержки действий России», — сказал Гашек.

В Матче звезд НХЛ-2027, который пройдет в формате «3 на 3», будут участвовать пять команд: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира». В последнюю попадут игроки из стран, не представленных отдельно, в том числе россияне.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее сборная России сохранила лидерство в рейтинге ИИХФ.