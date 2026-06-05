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«Зря они это делают»: Песков о поведении украинских спортсменов

Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага России
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что украинские спортсмены зря закрывают лица при виде российского флага, передает РИА Новости.

«Зря они это делают. Надо уважать победителей», — сказал Песков.

Поводом стал инцидент на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время гимна России. Россиянка Яна Заикина тогда выиграла золото в упражнении с лентой, а Краинская заняла второе место.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее Россия заняла первое место по количеству завоеванных медалей на ЧЕ по гимнастике.

 
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