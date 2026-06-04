Россиянка Шнайдер уступила 114-й ракетке мира в полуфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила польской теннисистке Майе Хвалиньской, которая является 114-й ракеткой мира, в полуфинале «Ролан Гаррос».

Встреча, которая продолжалась более двух часов, завершилась со счетом 6:7 (4:7), 4:6.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В финале «Ролан Гаррос» Хвалиньская встретится с первой ракеткой России Миррой Андреевой, которая в своем полуфинале обыграла украинку Марту Костюк.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Ранее Шнайдер рассказала об отношениях с Андреевой.