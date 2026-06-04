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Роднина не хочет оспаривать санкции против себя

Роднина: санкции Навки рядом с моими просто плачут
Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о решении Татьяны Навки оспорить в суде санкции Европейского союза. Ее слова приводит Sport24.

«Санкции Навки рядом с моими просто плачут. У меня пока не было желания оспорить санкции. В будущем? Все может быть. Главное неудобство персональных санкций в том, что на тебя наложены ограничения», — сказала Роднина.

Роднина находится под санкциями 27 стран Евросоюза, а также Великобритании, США, Канады, Швейцарии, Австралии и ряда других государств. Она 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

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