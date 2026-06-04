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Федерация тяжелой атлетики и Республика Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

Федерация тяжелой атлетики РФ и Татарстан заключили соглашение о сотрудничестве
пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров и раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве.

Договор закрепил намерение развивать тяжелую атлетику в регионе и привлекать больше людей в этот вид спорта. Фокус будет направлен на популяризацию здорового образа жизни, улучшение инфраструктуры для тренировок и соревнований, а также подготовку спортивного резерва по тяжелой атлетике.

На данный момент в республике тяжелой атлетикой занимаются 2983 жителя. Работают 14 специализированных отделений, где тренируются больше 600 спортсменов разного уровня. А в состав национальной сборной России по этому виду спорта входят 14 атлетов из Татарстана.

Ранее тяжелоатлетка Варвара Кузьминова рассказала о мечте выступить на Олимпиаде.

 
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