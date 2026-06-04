Минспорт выделил более 2,5 млрд рублей на подготовку атлетов к ОИ-2028

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о размерах выделенной суммы на подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Его слова приводит «Чемпионат».

«В этом году на подготовку спортсменов выделено 2,6 млрд рублей. Олимпийский комитет сформировал штаб по координации. В том числе — по визам. Мы работаем с МИДом. Но ответственность с федераций не снимаем», — сказал Дегтярев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде — 2026. В итоге в Милан отправились 13 атлетов в нейтральном статусе, медаль сумел завоевать только ски-альпинист Никита Филиппов, который выиграл серебро.

Ранее Вячеслав Фетисов раскритиковал Елену Исинбаеву за бездействие в МОК.