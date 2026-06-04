Сафонов вошел в топ-10 самых дорогих вратарей мира

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в топ-10 самых дорогих голкиперов мира по версии Международного центра спортивных исследований CIES.

Сафонов занял седьмое место в рейтинге. Его стоимость составила 42,9 миллиона евро. Лидером рейтинга стал бывший одноклубник Сафонова Джанлуиджи Доннарумме из «Манчестер Сити» (79,5 млн евро).

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

Ранее супруга украинского футболиста обвинила жену Сафонова во вранье.