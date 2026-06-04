Супруга украинского футболиста обвинила жену Сафонова во вранье

Жена украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского Роксана в соцсетях обвинила супругу российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова Марину Кондратюк во вранье из-за ситуации с флагом России.

«Потому что российский флаг запрещен правилами! Не надо придумывать, что кто-то что-то забыл. Его бы просто не разрешили пронести. Неужели непонятно по какой причине?» — написала Малиновская.

В сети появилась запись, на которой Кондратюк завернулась в российский флаг после финального матча Лиги чемпионов.

30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Кондратюк раскрыла, как сделала флаг России на финал ЛЧ.