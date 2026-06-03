Представитель экс-игрока сборной России рассказала о его состоянии после госпитализации

Представитель Кудряшова заявил, что в ДТП скорая сама врезалась в футболиста

Представитель бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова Елена Болотова прокомментировала информация о попадании футболиста в ДТП с машиной скорой помощи. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Федор пока в больнице, его осматривают. Единственная проблема у него с рукой. На самом деле скорая срочно разворачивалась через две сплошные на проспекте и врезалась в него, он ехал на большой скорости. В целом с ним все нормально», — сказала Болотова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кудряшов превысил скорость и сам врезался в машину скорой помощи. 39-летний футболист был госпитализирован с травмой руки.

В активе Кудряшова за сборную России 48 матчей и один забитый мяч. Футболист четырежды занимал второе место в чемпионате страны, играя за московский «Спартак», «Краснодар» и «Ростов». Он также защищал цвета турецкого «Истанбул Башакшехир» и казанского «Рубина». С 2024 года игрок выступает в медиафутболе.

Ранее стало известно, почему отложили дело экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса в суде.