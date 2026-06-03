Губерниев призвал Сперцяна отказаться от предложения Саудовской Аравии

Губерниев призвал Сперцяна отказаться от «Аль-Ахли» и остаться в «Краснодаре»

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев призвал капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна отказаться от трансфера в клуб Саудовской Аравии и побороться за чемпионство в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

«У Эдуарда есть выбор: либо прозябание в Саудовской Аравии, либо яркая борьба за золото РПЛ. Это прозябание может быть футбольным, но не финансовым. Сперцяну нужно решать. Оставайся, дорогой друг Сперцян, в «Краснодаре», поборись за чемпионство, порадуй российских болельщиков», — сказал Губерниев.

Ранее в СМИ появилась информация, что Сперцян дал согласие на переход в «Аль-Ахли», а саудовский клуб готов платить ему зарплату в размере 10 миллионов евро в год.

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

«Краснодар» уступил московскому «Спартаку» в суперфинале Кубка России. Основное время завершилось ничьей — 1:1. В серии послематчевых пенальти у «быков» не забили Боселли и Кевин Ленини, что привело к поражению команды. Для «Спартака» этот кубок стал пятым в российской истории и рекордным 15-м с учетом турниров, проводившихся в СССР и СНГ.

Ранее стало известно, сколько в Саудовской Аравии готовы предложить за Сперцяна.