Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Стало известно, почему отложили дело Промеса в суде

Дело об изъятии €8 млн у Промеса требует дополнительного расследования
ФК «Спартак-Москва»

Рассмотрение вопроса об изъятии у бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса €8 млн отложено из-за необходимости дополнительного расследования. Об этом в комментарии РИА Новости рассказали в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы футболиста.

«Рассмотрение дела по финансовым вопросам… было отложено для проведения дополнительного расследования», — указали в фирме.

По мнению гособвинения, эти деньги могли быть получены Промесом от торговли наркотиками.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

12 июня 2025 года появилась информация, что полиция Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор.20 июня футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

8 июля состоялось досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения, по итогам которого и было принято решение о продлении заключения до 2026 года.

Ранее появилось видео начала аварии экс-звезды АПЛ, задержанного за вождение в наркотическом опьянении.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!