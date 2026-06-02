Стало известно, почему отложили дело Промеса в суде

Рассмотрение вопроса об изъятии у бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса €8 млн отложено из-за необходимости дополнительного расследования. Об этом в комментарии РИА Новости рассказали в юридической фирме Knoops' advocaten, которая представляет интересы футболиста.

«Рассмотрение дела по финансовым вопросам… было отложено для проведения дополнительного расследования», — указали в фирме.

По мнению гособвинения, эти деньги могли быть получены Промесом от торговли наркотиками.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также он приговорен к 1,5 года за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

12 июня 2025 года появилась информация, что полиция Дубая арестовала футболиста Квинси Промеса в его собственном доме. По данным СМИ, задержание связано с запросом об экстрадиции спортсмена в Нидерланды. В Дубае Промеса поместили в следственный изолятор.20 июня футболист был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды.

8 июля состоялось досудебное слушание по вопросу дальнейшего заключения, по итогам которого и было принято решение о продлении заключения до 2026 года.

