Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Чемпионка ОИ Липницкая показала редкое видео со своими детьми

Фигуристка Липницкая показала видео с сыном и дочерью в День защиты детей

Олимпийская чемпионка в командном турнире Юлия Липницкая на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видео со своими детьми — Каталиной и Арсением — в честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.

Фигуристка редко показывает своих детей в социальных сетях.

В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от экс-фигуриста Владислава Тарасенко, который был мобилизован осенью 2022 года. Позднее пара рассталась. В июне 2024 года Липницкая вышла замуж за хореографа Дмитрия Михайлова. Свадьба состоялась в закрытом формате в престижном районе на Рублевском шоссе. В сентябре 2024 года у пары родился сын Арсений.

Известно, что сейчас 26-летняя Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу. Михайлов также работает хореографом в этой академии.

Липницкая — чемпионка Европы (2014), серебряная призерка чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряная медалистка этого турнира (2013). Также она выиграла две серебряные медали чемпионата России.

Ранее Александра Трусова показала на видео, как вместе с сыном купается в океане.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!