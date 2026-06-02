Чемпионка ОИ Липницкая показала редкое видео со своими детьми

Фигуристка Липницкая показала видео с сыном и дочерью в День защиты детей

Олимпийская чемпионка в командном турнире Юлия Липницкая на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видео со своими детьми — Каталиной и Арсением — в честь Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.

Фигуристка редко показывает своих детей в социальных сетях.

В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от экс-фигуриста Владислава Тарасенко, который был мобилизован осенью 2022 года. Позднее пара рассталась. В июне 2024 года Липницкая вышла замуж за хореографа Дмитрия Михайлова. Свадьба состоялась в закрытом формате в престижном районе на Рублевском шоссе. В сентябре 2024 года у пары родился сын Арсений.

Известно, что сейчас 26-летняя Липницкая работает тренером в академии «Ангелы Плющенко» и ведет там собственную группу. Михайлов также работает хореографом в этой академии.

Липницкая — чемпионка Европы (2014), серебряная призерка чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряная медалистка этого турнира (2013). Также она выиграла две серебряные медали чемпионата России.

