Чемпион «Ролан Гаррос» назвал имена двух новых феноменов в теннисе

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и победитель «Ролан Гаррос» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о сенсационном характере нынешнего Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде и поделился впечатлениями об игре молодых теннисистов Рафаэля Ходара и Жоао Фонсеки.

«Скажу, что Фонсека не менее феноменальное шествие продолжает, обыграв Джоковича и Рууда. Они-то с Ходаром одного возраста, и тот, и другой показывают очень хорошую игру. А «Ролан Гаррос» выдался просто очень сенсационным! Думаю, что такое количество сюрпризов редко где происходило. Алькарас, Синнер, которые изначально являлись фаворитами, их нет в сетке. Сейчас открытое окончание. Поэтому так Андрей Рублев выкладывался, и Марат Сафин ему пытался помочь. Потому что оставшиеся соперники-то проходящие, их можно обыгрывать. Ведущих двух нет, а оставшаяся часть вполне по силам была».

Испанец Рафаэль Ходар, 29-я ракетка мира, сыграет в четвертьфинале «Ролан Гаррос» с Александром Зверевым из Германии, а занимающий 30-ю строчку рейтинга бразилец Жоао Фонсека встретится с чехом Якубом Меншиком, обыгравшим в четвертом круге Андрея Рублева.

