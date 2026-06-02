Чемпион «Больших шлемов» одним словом оценил достижение Мирры Андреевой

Знаменитый отечественный теннисист, бывшая шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» восхитился достижением россиянки Мирры Андреевой, которая в 19 лет вышла в третий подряд четвертьфинал «Ролан Гаррос».

«Это действительно феноменальное достижение – в таком возрасте она показывает такие результаты! Даже без «шлема» это исторически свершившийся факт. Кроме нее такого добивалась только Мартина Хингис – это говорит само за себя. Несколько провальной была концовка прошлого сезона, и психологически не сломаться, быть на позитивной ноте все время, постоянно – это очень много значит. Потому что критиков было очень много: то не то, это не то, тренер не тот. И она доказала, что может. Вернулась и играет очень сильно», — считает Ольховский.

До Андреевой трижды подряд выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции к 19 годам удавалось только швейцарке Мартине Хингис. В четвертьфинале россиянка сыграет с опытной румынкой Сораной Кырстей. Лучшим достижением Андреевой в Париже является полуфинал, где она играла в 2024 году.

