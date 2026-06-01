«История творится на наших глазах»: канадец из ЦСКА высказался об Овечкине

Канадский защитник Джереми Рой, выступающий в Континентальной хоккейной лиге за московский ЦСКА, в комментарии для Legalbet поделился мнением о возможном возвращении в Россию лучшего снайпера в истории НХЛ и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Лично я буду очень рад играть против Ови! Было бы здорово, чтобы он провел еще один сезон за «Вашингтон» и побил абсолютный рекорд. Здорово для всего хоккейного мира, я не только про Россию. Это было бы просто невероятно для всего хоккейного сообщества! Это история, которая творится на наших глазах», — подчеркнул Рой.

При этом североамериканский хоккеист отметил, что будет играть против Овечкина в полную силу и не станет позволять ему больше других только из-за статуса легенды мирового хоккея. При этом Рой предвкушает возможность выйти на лед против Александра Великого и говорит, что это будет памятью на всю жизнь.

Овечкин по ходу нынешнего сезона побил рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. На счету россиянина, оформившего 64 (32+32) очка за 82 встречи, 929 точных бросков. При этом по голам в сумме за регулярки и плей-офф он отстает от Гретцки (1016) на десять шайб, имея в активе 1006 взятий ворот. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает 30 июня текущего года, но считается, что стороны могут договориться о соглашении на еще один сезон.

Ранее в Швейцарии прокомментировали поражение в финале ЧМ-2026 от Финляндии.