Бывший тренер «Спартака» Абаскаль готов вернуться в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что готов снова поработать в Российской премьер-лиге. Его слова приводит Sport24.

«Я готов к работе в клубе РПЛ. Когда меня ждать в России? Примерно 10 июня я приезжаю с семьей на отдых в Москву», — заявил он.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В первом сезоне под его руководством красно-белые финишировали на третьем месте в чемпионате страны.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. 19 июня 2024 года специалист был назначен главным тренером в испанский клуб «Гранада», выступающий в Сегунде, а 21 сентября того же года его отправили в отставку. 30 мая 2025 года он возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис», который покинул в марте 2026 года.

Чемпионом России в сезоне-2025/26 стал петербургский «Зенит», на втором месте расположился «Краснодар», замкнул тройку «Локомотив». «Спартак» оказался на четвертой позиции.

Ранее ЦСКА объявил имя нового главного тренера.

 
