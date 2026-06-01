В России требуют наказать главу украинской Федерации шахмат за призывы бить по городам РФ

ФШР потребовала наказать главу Украинской шахматной федерации Камышина
Федерация шахмат России (ФШР) попросила комиссию по этике Международной шахматной федерации (FIDE) открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Заявление организации приводит ТАСС.

«Действия и открытая поддержка «убийства русских» (если не сказать геноцида) со стороны Камышина непосредственно затронули ФШР как федерацию-члена, управляющую российскими шахматами и охватывающую россиян, вовлеченных в шахматы», — указано в сообщении.

В ФШР указали, что в своих неоднократных заявлениях Камышин призывает к нанесению военных ударов по российским городам.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом.

Ранее 11-летний российский шахматист выиграл чемпионат мира среди юношей до 18 лет.

 
