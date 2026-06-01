В России требуют наказать главу украинской Федерации шахмат за призывы бить по городам РФ

Федерация шахмат России (ФШР) попросила комиссию по этике Международной шахматной федерации (FIDE) открыть дисциплинарное расследование в отношении президента Украинской шахматной федерации Александра Камышина. Заявление организации приводит ТАСС.

«Действия и открытая поддержка «убийства русских» (если не сказать геноцида) со стороны Камышина непосредственно затронули ФШР как федерацию-члена, управляющую российскими шахматами и охватывающую россиян, вовлеченных в шахматы», — указано в сообщении.

В ФШР указали, что в своих неоднократных заявлениях Камышин призывает к нанесению военных ударов по российским городам.

14 декабря 2025 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации проголосовала за полное и частичное снятие ограничений с российских спортсменов. За возвращение россияне проголосовали 61 делегат, против — 51 голос. 9 января 2026 года появилась информация, что шахматные федерации Великобритании, ФРГ, Норвегии, Эстонии и Украины намерены оспорить решение FIDE полностью снять санкции с российских шахматистов.

Федерации пяти стран не согласны с решением генеральной ассамблеи FIDE от 14 декабря, разрешившим допуск российских шахматистов до всех соревнований под нейтральным флагом.

