Саудовская Аравия бесплатно раздает билеты на чемпионат мира

Саудовская Аравия бесплатно раздает билеты на ЧМ ради заполнения стадионов
Федерация футбола Саудовской Аравии начала бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира для своих болельщиков. Об этом сообщают на странице посольства Саудовской Аравии в США.

Решение принято на фоне опасений Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу низкой посещаемости.

«Начинается обратный отсчет до чемпионата мира по футболу. По этому случаю Федерация футбола Саудовской Аравии предлагает бесплатные билеты для болельщиков сборной Саудовской Аравии, находящихся в США. С тебя присутствие, с нас билеты», — сказано в сообщении организации.

Чемпионат мира — 2026 состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Стоимость билетов на игры варьируется от $100 (около 7,6 тыс. рублей) до $6370 (около 475,3 тыс. рублей).

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее против ФИФА начали расследование из-за продажи билетов на ЧМ-2026.

 
