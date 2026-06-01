Главный тренер минского «Динамо» покинул пост

Минское хоккейное «Динамо» объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Дмитрием Квартальновым, сообщает пресс-служба клуба.

«Сегодня состоялась запланированная ранее встреча руководства клуба с Дмитрием Квартальновым, в ходе которой специалист уведомил, что принял предложение возглавить другой клуб и уже подписал контракт», — сказано в заявлении клуба.

Квартальнов тренировал минский клуб с апреля 2023 года. В завершившемся сезоне его подопечные добрались до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина, где уступили казанскому «Ак Барсу» (0-4 в серии). В сезоне-2024/25 минчане также доходили до той же стадии, но проиграли челябинскому «Трактору» (1-4).

Специалист также возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». Квартальнов трижды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ — в сезонах 2014/15, 2015/16 и 2016/17.

Ранее «Авангард» сделал квалификационное предложение игроку НХЛ.