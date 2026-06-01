Названа главная цель «Спартака» на следующий сезон

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо назвал чемпионский титул Российской премьер-лиги (РПЛ) главной целью команды на следующий сезон. Его слова передает пресс-служба клуба

«Победа в Кубке — это прекрасно. Но это маленькая часть будущего успеха. Мы сделаем все, чтобы ребята не расслабились, а, наоборот, были еще более мотивированными. Спартаковской семье нужен чемпионский титул», — сказал Карседо.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

Ранее ветеран «Спартака» объяснил, почему в команде плохо приживаются дорогие легионеры.