Российский футболист заявил, что Сафонов должен стать примером для молодых игроков

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что достижение вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, выигравшего во второй раз подряд Лигу чемпионов, должно стать примером для подрастающего поколения, передает «Матч ТВ».

«Можно только порадоваться за нашего соотечественника. Очень приятно наблюдать в качестве победителя Лиги чемпионов нашего, российского футболиста. Такие достижения должны быть примером для подрастающего поколения футболистов», — сказал Бояринцев.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов показал фото с женой и Хвичей с празднования победы в Лиге чемпионов.

 
