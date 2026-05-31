Норвегия сенсационно выиграла медали чемпионата мира по хоккею, обыграв Канаду

Сборная Норвегии по хоккею выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею, обыграв в матче за медаль Канаду.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (ОТ).

В первом периоде счет открыл норвежец Матиас Эмилио Петтерсен. Во втором периоде преимущество норвежцев удвоил Стиан Сольберг. В конце третьего периода игрок сборной Канады Роберт Томас сравнял счет, оформив дубль. В овертайме решающую шайбу забросил норвежец Ноа Стеен.

Финальный матч состоится 31 мая. В игре за золото сыграют сборные Швейцарии и Финляндии.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее стало известно, когда будет рассмотрен вопрос о возвращении России на хоккейные турниры.