Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата Европы

Российские гимнастки выиграли серебро в групповых упражнениях на ЧЕ

Россиянки заняли второе место в упражнениях с булавами и обручами на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года.

В составе сборной России выступали : Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Арина Лысенко, Алена Селивёрстова, Алина Прощалыкина.

Российские спортсменки набрали 27,000 балла. Первое место заняли испанки ( 28,100). Замкнули тройку сильнейших израильтянки (26,300).

31 мая российская гимнастка Мария Борисова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне в упражнении с булавами.

За свое выступление она набрала 29,200 балла. Золотую медаль в этом упражнении выиграла представительница Болгарии Стиляна Николова, чье выступление судьи оценили 29,750 балла, замкнула тройку лучших израильская гимнастка Даниэла Муниц (29,200).

Ранее российская гимнастка выиграла чемпионат Европы.