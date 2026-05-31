Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Российские гимнастки выиграли серебро чемпионата Европы

Российские гимнастки выиграли серебро в групповых упражнениях на ЧЕ
Spasiyana Sergieva/Reuters

Россиянки заняли второе место в упражнениях с булавами и обручами на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года.

В составе сборной России выступали : Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Арина Лысенко, Алена Селивёрстова, Алина Прощалыкина.

Российские спортсменки набрали 27,000 балла. Первое место заняли испанки ( 28,100). Замкнули тройку сильнейших израильтянки (26,300).

31 мая российская гимнастка Мария Борисова выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в болгарской Варне в упражнении с булавами.

За свое выступление она набрала 29,200 балла. Золотую медаль в этом упражнении выиграла представительница Болгарии Стиляна Николова, чье выступление судьи оценили 29,750 балла, замкнула тройку лучших израильская гимнастка Даниэла Муниц (29,200).

Ранее российская гимнастка выиграла чемпионат Европы.

 
Теперь вы знаете
7 нелепых ошибок сотрудников, которые стоили бизнесу слишком дорого
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!