Стало известно, когда будет рассмотрен вопрос о возвращении России на хоккейные турниры

Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос возвращения сборных России и Белоруссии на турниры во время конгресса в сентябре. Об этом заявил президент организации Люк Тардиф в интервью Corriere del Ticino.

«Остаются некоторые препятствия, в том числе и бюрократические проблемы. Кроме того, это зависит от геополитической ситуации. Давайте сохранять спокойствие и ждать, сложно предсказать сроки. В сентябре у нас состоится важный конгресс, мы это обсудим», — сказал Тардиф.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее Финляндия обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира по хоккею.