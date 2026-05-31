Бывшая первая ракетка мира проиграла украинке на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Швентек не сумела выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Stephanie Lecocq/Reuters

Четырехкратная чемпионка Открытого чемпионата Франции «(Ролан Гаррос»), третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швентек не смогла выйти в четвертьфинал турнира.

В матче 1/8 финала она играла с представительницей Украины Мартой Костюк. Встреча, которая продолжалась 1 час 40 минут, завершилась в двух сетах с результатом 5:7, 1:6.

Костюк выполнила пять подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из девяти. Швентек не сделала в игре эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В следующем матче Костюк сыграет с победительницей противостояния между украинкой Элиной Свитолиной и швейцаркой Белиндой Бенчич.

Костюк — победительница пяти турниров WTA (из них три — в одиночном разряде); полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2023, Открытый чемпионат Франции — 2024). Швентек — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде; победительница шести турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница одного Итогового турнира WTA (2023) в одиночном разряде; победительница 25 турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее российская теннисистка вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос».

 
