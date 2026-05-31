«Надеюсь, они выиграют»: Дзюба раскрыл, за кого будет болеть на ЧМ-2026

Российский нападающий Артем Дзюба, который находится без клубной прописки, назвал своего фаворита чемпионата мира по футболу — 2026. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Надеюсь, Роналду выиграет чемпионат мира. Я давно за Криштиану и за Португалию. Надеюсь, они станут чемпионами мира», — подчеркнул он.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

