«Было страшно»: жена вратаря «ПСЖ» Сафонова об адаптации в Париже

Супруга российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина в выпуске на YouTube-канале Fonbet рассказала об адаптации в Париже и призналась, что ей было страшно переезжать.

«Я могу сказать за себя, что мне было страшно, мне было непонятно, что делать: новая страна, другой менталитет, язык, все по-другому. И мне нужно было сконцентрироваться на том, чтобы осознать и принять тот факт, что всё, я в Краснодар не возвращаюсь», — поделилась она.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в летнее трансферное окно 2024 года.

30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за финал Лиги чемпионов.