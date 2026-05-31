«Гордимся»: сборная России отреагировала на уникальное достижение Сафонова в ЛЧ

Сборная России в Telegram-канале выразила гордость вратарем «ПСЖ» Матвеем Сафоновым, ставшим первым российским футболистом, выигравшим Лигу чемпионов дважды.

«Первый в истории! Матвей Сафонов стал единственным россиянином, дважды выигравшим Лигу чемпионов! Гордимся», — указано в публикации.

В финале Лиги чемпионов «ПСЖ» одолел английский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

