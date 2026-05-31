Скончался участник Суперсерии-1972 в составе сборной Канады Халл

Бывший игрок Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и участник Суперсерии 1972 года в составе сборной Канады Деннис Халл скончался. Информация об этом опубликована на официальном сайте НХЛ.

Халлу был 81 год. Причины его смерти не уточняются.

«Он часто использовал свой острый ум и чувство юмора, чтобы разрядить обстановку в раздевалке, в то время как его теплота и скромность заставляли каждого встреченного им человека чувствовать себя желанным гостем», — указано в заявлении «Чикаго Блэкхоукс», клуб выразил соболезнования в связи со смертью хоккеиста.

Халл провел за «Чикаго» 13 сезонов в НХЛ, а также выступал за «Детройт Ред Уингз». Он пять раз был участником Матча всех звезд Национальной хоккейной лиги, а в сезоне-1972/73 попал в состав участников второй сборной звезд НХЛ. За свою карьеру в Лиге он провел 959 матчей в регулярных чемпионатах, в которых записал на свой счет 654 очка, из которых 303 — это заброшенные шайбы.

Хоккеист был участником Суперсерии СССР — Канада, которая состоялась в 1972 году. Он провел четыре матча, в которых набрал четыре очка — две заброшенные шайбы и две результативные передачи.

Ранее скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли.