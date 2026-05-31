Сафонов показал фото с женой и Хвичей с празднования победы в Лиге чемпионов

Telegram-канал «ТягаМотина»

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал фотографию с празднования победы в Лиге чемпионов.

На кадре вместе с ним запечатлены его супруга Марина и одноклубник — грузин Хвича Кварацхелия, который ранее играл в Российской премьер-лиге.

В финале «ПСЖ» одолел английский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Сафонов получил одну из самых низких оценок в «ПСЖ» за финал Лиги чемпионов.

 
