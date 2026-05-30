«Немного болит голова»: Сафонов о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Сафонов о победе в Лиге чемпионов: это было тяжело

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Арсеналом» в Лиге чемпионов в эфире Okko поделился своими эмоциями и признался, что его голова немного болит после столкновения в первом тайме.

«Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли. <...> К сожалению, у меня немного болит голова, потому что был вот этот эпизод с Маркиньосом, мне немножко досталось, удар. Но это часть игры, все равно очень счастлив», — поделился он.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Ворота французского клуба защищал Сафонов, которому по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом.

