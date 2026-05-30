Финляндия обыграла Канаду и вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии одолела национальную команду Канады и вышла в финал чемпионата мира — 2026 по хоккею.

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победившей финской команды шайбы в этой игре забросили Патрик Пуйстола, Александр Барков, Конста Хелениус и Аату Рятю. За канадскую команду голы оформили Роберт Томас и Дилан Холлоуэй.

В финальном матче сборная Финляндии сразится с национальной командой Швейцарии, которая в своем полуфинале обыграла соперников из Норвегии. Соответственно, Канада и Норвегия сыграют матч за бронзу. Матчи за финал и третье место состоятся 31 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее стало известно, как совет IIHF будет принимать решение о допуске российских хоккеистов.