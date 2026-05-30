В Париже начались столкновения фанатов «ПСЖ» с полицией

Столкновения фанатов «ПСЖ» с полицией начались в Париже во время финала ЛЧ

В Париже начались столкновения болельщиков «ПСЖ» с сотрудниками правоохранительных органов. Об этом пишет издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Столкновения начались в скором времени после стартового свистка финального матча Лиги чемпионов, где «ПСЖ» играет с «Арсеналом». Фанаты стреляют в силовиков фейерверками и кидают камни, а в ответ получают шашки со слезоточивым газом.

Встреча проходит на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти.

Ворота французского клуба защищает российский вратарь Матвей Сафонов, которому по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча

«ПСЖ» в прошлом сезоне завоевал трофей Лиги чемпионов, обыграв в финале миланский «Интер» со счетом 5:0. В текущем сезоне в полуфинальных встречах «ПСЖ» оказался сильнее мюнхенской «Баварии», а «Арсенал» переиграл мадридский «Атлетико». Лондонский клуб впервые за 20 лет сыграет в финале Лиги чемпионов.

Ранее фанаты «ПСЖ» и «Арсенала» устроили массовую драку перед финалом Лиги чемпионов в Будапеште.