Боксер Бивол одержал победу над Айфертом в титульном поединке за пояса IBF и WBA
Российский боксер Дмитрий Бивол одержал победу в титульном поединке в полутяжелой весовой категории с представителем Германии Михаэлем Айфертом.

Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился единогласным решением судей — 120-107, 120-107, 120-107. На кону стояли пояса IBF и WBA, которыми владеет Бивол.

Бой состоялся на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Для Айферта это первый выход на титульный бой в карьере. Он подходил к этому поединку на серии из семи побед подряд. Бивол защищал свои чемпионские пояса.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

35-летний Бивол владеет поясами WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе. На профессиональном ринге он дебютировал в 2015 году, стал чемпионом мира в 2017-м, а в 2025-м завоевал статус абсолютного чемпиона. В последнем бою он победил в реванше Артура Бетербиева.

Позже Бивол был лишен пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за проведения операции на спине, которую чемпион перенес в августе 2025 года.

Ранее Бивол заявил, что готов провести третий бой с Бетербиевым в России.

 
