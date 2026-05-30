Российские гимнастки выиграли серебро на чемпионате Европы

Российские гимнастки выиграли серебро в групповом многоборье на ЧЕ‑2026

Российские гимнастки заняли второе место в групповом многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике 2026 года, который проходит в Варне (Болгария).

В состав российской команды входили Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алена Селиверстова, Алина Прощалыкина и Арина Лысенко. Они набрали за свое выступление 53,450 балла.

Золотые медали в этой дисциплине выиграли представительницы Испании, получившие 57,650 балла. Бронзовые награды завоевали израильские гимнастки, чье выступление судьи оценили в 53,350 балла.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее украинская гимнастка закрыла глаза и заткнула уши из-за гимна России.